Россия готовится к страшному наступлению на севере: озвучена срочная оговорка для Киева

Российская армия может попытаться открыть новое направление наступления на севере Украины. Наиболее вероятным участком для таких действий военное командование считает Черниговскую область, куда оккупанты потенциально могут атаковать с территории Брянской области РФ. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.

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По словам главкома, украинское командование анализирует имеющиеся разведывательные данные и готовится к возможному развитию такого сценария.

"Самый вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными — возможны наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся", – заявил Сырский.

В то же время, он отметил, что пока признаков подготовки нового наступления непосредственно на Киев нет. Российское командование может сосредоточиться именно на Черниговщине.

По оценке Сырского, главной целью такого маневра станет не только попытка продвинуться вглубь украинской территории, но создание дополнительной нагрузки на украинскую оборону. Россия стремится заставить ВСУ опрокидывать резервные силы с других участков фронта, ослабляя оборону в самых горячих направлениях.

Такой способ растяжения фронта и лишения нас резервов. Учитывая общую численность собственных войск и количество боевых бригад, полков", – объяснил главнокомандующий.

Украинское военное руководство продолжает внимательно следить за ситуацией на северном направлении и принимает меры по укреплению обороны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также сообщал о фиксации необычной активности вблизи белорусско-украинской границы, что требует дополнительного внимания со стороны сил обороны.

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