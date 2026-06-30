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Сі дав страшний сигнал Путіну: розкрито важливий нюанс візиту Лукашенка до Китаю

Теплий прийом Лукашенка в Китаї після переговорів у Валдаї може свідчити про новий курс Мінська

30 червня 2026, 18:30
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Клименко Елена

Після дводенних закритих переговорів із Володимиром Путіним на Валдаї Олександр Лукашенко майже одразу вирушив до Китаю. Як звернув увагу військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу, зустріч у Росії завершилася без традиційних заяв, спільних фото чи підписаних документів, що є незвичним для переговорів такого рівня.

Сі дав страшний сигнал Путіну: розкрито важливий нюанс візиту Лукашенка до Китаю

Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, значно більше уваги привертає контраст між непублічним форматом переговорів у Росії та відкрито теплим прийомом Лукашенка в Пекіні. За його словами, це може свідчити про прагнення Мінська розширити простір для маневру у зовнішній політиці.

"Після двох днів перемовин – ані релізу, ані підходу до преси, ані заяви на 30 секунд про співпрацю, дружбу чи взаємну повагу. Нічого", – зазначив Сазонов. 

Політолог вважає, що Китай розглядає Білорусь як важливий економічний і логістичний майданчик поблизу Європи, тому не зацікавлений у її втягуванні у війну. Саме тому, на його думку, слова Сі Цзіньпіна про підтримку суверенітету Білорусі були адресовані насамперед Москві.

"Це натяк взагалі не для Києва. Це натяк для Москви: якщо ви щось плануєте і вважаєте Білорусь частиною великої Росії – забудьте про це", – наголосив експерт.

Сазонов також вважає, що для Лукашенка розвиток відносин із Китаєм є можливістю послабити залежність від Кремля. На його переконання, якщо Пекін і надалі підтримуватиме Мінськ як окремого партнера, ризик прямого втягування Білорусі у війну проти України залишатиметься низьким.

"Для нас це добре. Однозначно добре, тому що рівень загрози з північного кордону зараз впав до мінімуму", – підсумував військовослужбовець. 

Водночас експерт наголошує, що попри жорсткі заяви білоруської влади, ключовим питанням для України залишається не риторика Мінська, а можливість використання білоруської території російськими військами для нових наступальних дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує посилювати тиск на Росію завдяки ударам по військових та інфраструктурних об'єктах, що, на думку The New York Times, створює для Кремля нові виклики. Видання зазначає, що атаки на території РФ, проблеми з паливним забезпеченням та дії, спрямовані на ускладнення логістики до окупованого Криму, дедалі більше впливають на можливості російського керівництва.



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