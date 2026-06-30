Си дал страшный сигнал Путину: раскрыт важный нюанс визита Лукашенко в Китай

После двухдневных закрытых переговоров с Владимиром Путиным на Валдае Александр Лукашенко почти сразу отправился в Китай. Как обратил внимание военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала, встреча в России завершилась без традиционных заявлений, совместных фото или подписанных документов, что необычно для переговоров такого уровня.

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По мнению эксперта, гораздо больше внимания привлекает контраст между непубличным форматом переговоров в России и открыто теплым приемом Лукашенко в Пекине. По его словам, это может свидетельствовать о стремлении Минска расширить пространство для маневра во внешней политике.

"После двух дней переговоров – ни релиза, ни подхода к прессе, ни заявления на 30 секунд о сотрудничестве, дружбе или взаимном уважении. Ничего", – отметил Сазонов.

Политолог считает, что Китай рассматривает Беларусь как важную экономическую и логистическую площадку вблизи Европы, поэтому не заинтересована в ее вовлечении в войну. Именно поэтому, по его мнению, слова Си Цзиньпина о поддержке суверенитета Беларуси были адресованы, прежде всего, Москве.

"Это намек вообще не для Киева. Это намек для Москвы: если вы что-то планируете и считаете Беларусь частью великой России – забудьте об этом", – подчеркнул эксперт.

Сазонов также считает, что для Лукашенко развитие отношений с Китаем возможно ослабить зависимость от Кремля. По его убеждению, если Пекин и дальше будет поддерживать Минск как отдельного партнера, риск прямого втягивания Беларуси в войну против Украины будет оставаться низким.

"Для нас это хорошо. Однозначно хорошо, потому что уровень угрозы с северной границы сейчас упал до минимума", – подытожил военнослужащий.

В то же время эксперт отмечает, что, несмотря на жесткие заявления белорусских властей, ключевым вопросом для Украины остается не риторика Минска, а возможность использования белорусской территории российскими войсками для новых наступательных действий.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина продолжает усиливать давление на Россию благодаря ударам по военным и инфраструктурным объектам, что, по мнению The New York Times, создает для Кремля новые вызовы. Издание отмечает, что атаки на территории РФ, проблемы с топливным обеспечением и действия, направленные на усложнение логистики в оккупированный Крым, все больше влияют на возможности российского руководства.