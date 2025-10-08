З метою зарядки ракетами Х-101 було здійснено переліт одного російського борту Ту-95МС з авіабази "Оленья" на авіабазу "Енгельс-2". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію моніторингового каналу Tracking.

Росія готується до нового масованого удару по Україні: що відомо

Повідомляється, що станом на 08.10 поблизу України перебуває 9 бортів Ту-95МС на трьох різних авіабазах:

"Оленья" — 1 Ту-95МС.

"Енгельс-2" — 4 Ту-95МС.

"Дягилево" — 4х Ту-95МС.

Відомо також про 2 споряджені ракетами Х-101 борти Ту-95МС, які перебувають на Далекому Сході.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 3 жовтня (із 20:00 2 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що саме балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 збити не вдалося, після того, як РФ їх модифікувала.

Усього для удару по населених пунктах України було застосовано:

- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 21 крилату ракету Іскандер-К;

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.