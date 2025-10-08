В целях зарядки ракетами Х-101 был осуществлен перелет одного российского борта Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на авиабазу "Энгельс-2". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторингового канала Tracking .

Россия готовится к новому массированному удару по Украине: что известно

Сообщается, что с таном на 08.10 вблизи Украины находится 9 бортов Ту-95МС на трех разных авиабазах .

"Оленья" – 1 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 4 Ту-95МС.

"Дягилево" – 4х Ту-95МС.

В идом о также о 2 снаряженных ракетами Х-101 бортах Ту-95МС , находящихся на Дальнем Востоке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 3 октября (с 20:00 2 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 416 средств воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию воздушных сил ВСУ. Отмечается, что именно баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 сбить не удалось после того, как РФ их модифицировала.

Всего для удара по населенным пунктам Украины было применено:

- 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

- 21 крылатую ракету Искандер-К;

- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69. Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.