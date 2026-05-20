Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росія готується до прориву — замовили купівлю 180 “їжаків”, щоб посилити кордон.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
За даними керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, Ростовська область терміново закуповує 180 засобів примусової зупинки транспорту — дорожніх “їжаків”, на 11,1 млн рублів. За його словами, “їжаки” купують для пунктів пропуску Куйбишево, Матвєєв Курган, Донецьк, Гуково, Новошахтинськ і Весело-Вознесенка.
Андрющенко зауважив, що це той самий кордон, який російська пропаганда третій рік малює як “надійно захищений”, “під повним контролем” і взагалі “муха не пролетить”. Однак, за його словами. чомусь терміново треба закупити 180 шипованих аргументів, щоб зупиняти автівки.
За словами керівника Центру, є декілька пояснень такої закупки — або кордону більше нема, але їжаки потрібні, або кордон є, але “нові регіони” все ж не настільки “свої”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент Володимир Зеленський розповів про плани щодо ударів по території Росії у червні.