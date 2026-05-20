Росія готується до прориву — замовили купівлю 180 “їжаків”, щоб посилити кордон.

За даними керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, Ростовська область терміново закуповує 180 засобів примусової зупинки транспорту — дорожніх “їжаків”, на 11,1 млн рублів. За його словами, “їжаки” купують для пунктів пропуску Куйбишево, Матвєєв Курган, Донецьк, Гуково, Новошахтинськ і Весело-Вознесенка.

Андрющенко зауважив, що це той самий кордон, який російська пропаганда третій рік малює як “надійно захищений”, “під повним контролем” і взагалі “муха не пролетить”. Однак, за його словами. чомусь терміново треба закупити 180 шипованих аргументів, щоб зупиняти автівки.

“До того ж частина цих пунктів пропуску офіційно була закрита ще у 2025 році як “колишні прикордонні переходи”. Але тепер туди раптом завозять нове обладнання”, — зауважив він.

За словами керівника Центру, є декілька пояснень такої закупки — або кордону більше нема, але їжаки потрібні, або кордон є, але “нові регіони” все ж не настільки “свої”.

“Ну, або хтось дуже добре знає, що рух через цей напрямок стане… скажімо так, більш хаотичним. До того ж контракт на 20 днів. Не на “колись”. Двадцять днів. На зараз. Така швидкість у російської бюрократії трапляється або коли приїздить Путін, або коли хтось починає нервувати. Мабуть, чекають вторгнення в Росію з боку "ДНР". Або, нас?”, — підсумував Андрющенко.

