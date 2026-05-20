Россия готовится к прорыву – заказали закупку 180 "ежей", чтобы усилить границу.

По данным руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко, Ростовская область срочно закупает 180 средств принудительной остановки транспорта – дорожных "ежей", на 11,1 млн рублей. По его словам, "ежи" покупают для пунктов пропуска Куйбышево, Матвеев Курган, Донецк, Гуково, Новошахтинск и Весело-Вознесенко.

Андрющенко отметил, что это та самая граница, которую российская пропаганда третий год рисует как "надежно защищенный", "под полным контролем" и вообще "муха не пролетит". Однако, по его словам. почему-то срочно нужно закупить 180 шипованных аргументов, чтобы останавливать автомобили.

"К тому же, часть этих пунктов пропуска официально была закрыта еще в 2025 году как "бывшие пограничные переходы". Но теперь туда вдруг завозят новое оборудование", — отметил он.

По словам руководителя Центра, есть несколько объяснений такой закупки — либо границы больше нет, но ежи нужны, либо граница есть, но новые регионы все же не столь свои.

"Ну, или кто-то очень хорошо знает, что движение через это направление станет… скажем так, более хаотичным. К тому же контракт на 20 дней. Не на "когда-то". Двадцать дней. На сейчас. Такая скорость у российской бюрократии случается либо когда приезжает Путин, либо когда кто начинает нервничать. Пожалуй, ждут вторжения в Россию со стороны "ДНР". Или нас?”, — подытожил Андрющенко.

