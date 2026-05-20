Кречмаровская Наталия
Россия готовится к прорыву – заказали закупку 180 "ежей", чтобы усилить границу.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
По данным руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко, Ростовская область срочно закупает 180 средств принудительной остановки транспорта – дорожных "ежей", на 11,1 млн рублей. По его словам, "ежи" покупают для пунктов пропуска Куйбышево, Матвеев Курган, Донецк, Гуково, Новошахтинск и Весело-Вознесенко.
Андрющенко отметил, что это та самая граница, которую российская пропаганда третий год рисует как "надежно защищенный", "под полным контролем" и вообще "муха не пролетит". Однако, по его словам. почему-то срочно нужно закупить 180 шипованных аргументов, чтобы останавливать автомобили.
По словам руководителя Центра, есть несколько объяснений такой закупки — либо границы больше нет, но ежи нужны, либо граница есть, но новые регионы все же не столь свои.
