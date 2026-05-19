На території РФ буде багато вибухів: що анонсував Зеленський

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео розповів про ситуацію на фронті та анонсував удари по РФ у червні.
Очільник зазначив, що заслухав доповідь військових — головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова про фронтову активність, діях проти окупанта та російські штурми.
Обговорили, за його словами, також ситуацію на фронті — Покровський, Костянтинівський напрямок, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожі війська намагаються створити хоча б картинку успіхів на фронті — для цього використовують нову тактику.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда значно посилила використання штучного інтелекту, щоб створити фальшиві відео з підняттям прапорів на різних ділянках фронту. Зазначали, що раніше окупанти поширювали короткі поодинокі відео. Тепер же кремлівська пропаганда використовує більш складний ШІ-монтаж.