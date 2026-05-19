Головна Новини Суспільство Війна з Росією На території РФ буде багато вибухів: що анонсував Зеленський
НОВИНИ

На території РФ буде багато вибухів: що анонсував Зеленський

Президент України Зеленський розповів про плани розвивати вплив далекобійних санкцій проти Росії

19 травня 2026, 21:34
Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео розповів про ситуацію на фронті та анонсував удари по РФ у червні. 

Очільник зазначив, що заслухав доповідь військових — головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова про фронтову активність, діях проти окупанта та російські штурми.

“Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани наших далекобійностей на червень. І маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні”, — зауважив Зеленський. 

Обговорили, за його словами, також ситуацію на фронті — Покровський, Костянтинівський напрямок, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях.

"Визначив рішення, які треба реалізувати. І під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська — дрони, окреме фінансування для бойових бригад — це наші незмінні пріоритети”, — заявив Зеленський. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожі війська намагаються створити хоча б картинку успіхів на фронті — для цього використовують нову тактику. 

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російська пропаганда значно посилила використання штучного інтелекту, щоб створити фальшиві відео з підняттям прапорів на різних ділянках фронту. Зазначали, що раніше окупанти поширювали короткі поодинокі відео. Тепер же кремлівська пропаганда використовує більш складний ШІ-монтаж.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19126
