На территории РФ будет много взрывов: что анонсировал Зеленский

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видео рассказал о ситуации на фронте и анонсировал удары по РФ в июне.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Глава отметил, что заслушал доклад военных — главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова о фронтовой активности, действиях против оккупанта и российских штурмах.
Обсудили, по его словам, также ситуацию на фронте – Покровское, Константиновское направление, Харьковщина, наше Запорожье по ключевым деталям.
Вражеские войска пытаются создать хотя бы картинку успехов на фронте — для этого используют новую тактику.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда значительно усилила использование искусственного интеллекта, чтобы создать фальшивые видео с поднятием флагов на разных участках фронта. Отмечали, что ранее оккупанты распространяли короткие одиночные видео. Теперь же кремлевская пропаганда использует более сложный ИИ-монтаж.