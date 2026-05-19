Главная Новости Общество Война с Россией На территории РФ будет много взрывов: что анонсировал Зеленский
НОВОСТИ

На территории РФ будет много взрывов: что анонсировал Зеленский

Президент Украины Зеленский рассказал о планах развивать влияние дальнобойных санкций против России

19 мая 2026, 21:34
Автор:
Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видео рассказал о ситуации на фронте и анонсировал удары по РФ в июне.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Глава отметил, что заслушал доклад военных — главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова о фронтовой активности, действиях против оккупанта и российских штурмах.

"Этот месяц дал изменения в динамике в нашу пользу, в пользу Украины. Больше сохраняем позиций, больше наносим поражений. И особенно значительное влияние наших дальнобойных санкций против России. Сегодня утвердил планы наших дальнобойностей на июнь. И должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае”, — отметил Зеленский.

Обсудили, по его словам, также ситуацию на фронте – Покровское, Константиновское направление, Харьковщина, наше Запорожье по ключевым деталям.

"Определил решения, которые нужно реализовать. И под это мы будем увеличивать поставки средств в войска – дроны, отдельное финансирование для боевых бригад – это наши неизменные приоритеты”, – заявил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеские войска пытаются создать хотя бы картинку успехов на фронте — для этого используют новую тактику.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда значительно усилила использование искусственного интеллекта, чтобы создать фальшивые видео с поднятием флагов на разных участках фронта. Отмечали, что ранее оккупанты распространяли короткие одиночные видео. Теперь же кремлевская пропаганда использует более сложный ИИ-монтаж.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19126
