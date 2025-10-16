Росія готується до другої фази військової агресії: у Фінляндії розповіли, де атакуватиме Путін

Кремль стрімко стягує війська до кордонів Європейського Союзу та готується до другої фази військової агресії. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Глава Міноборони Фінляндії вважає, що навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи.

"Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози", — заявив він на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі 15 жовтня.

Хякканен вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ "поблизу наших кордонів" як на ознаки цього.

Перед зустріччю міністрів оборони країни НАТО Хякканен заявив, що Фінляндія приєднається до PURL – закупівлі американської зброї для України.

Також міністр сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії. Цей пакет буде досить значним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зважаючи на все, наприкінці цього тижня має відбутися не одна з чергових зустрічей президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а справді знакова зустріч двох лідерів. На ній обговорюватимуть не лише перспективи можливого продажу крилатих ракет Tomahawk для України. Таку думку в ефірі Радіо NV висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна не залишиться сама: яка країна виділить 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для ЗСУ.



