Мы в переломном моменте: экс-глава МИД заинтриговал заявлением о встрече Зеленского и Трампа


Павел Климкин объяснил, чего ждать от встречи Зеленского и Трампа

15 октября 2025, 12:37
Кравцев Сергей

Судя по всему, в конце этой недели должна состояться не одна из очередных встреч президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а действительно знаковая встреча двух лидеров. На ней будут обсуждать не только перспективы возможной продажи крылатых ракет Tomahawk для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире Радио NV высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.



Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы в переломном моменте. Я ожидаю от этой встречи согласования или хотя бы глубокой координации дальнейшей стратегии", — высказался Павел Климкин.

Дипломат высказал мнение, что сейчас есть несколько моментов, которые влияют на изменение логики президента США Дональда Трампа.

"Первое — это внутренняя политика. Он понимает — ему нужен результат на начало нового политического сезона, когда начнется подготовка к промежуточным выборам. И он очень хочет быть в драйве, в положительной динамике", — акцентировал Павел Климкин.

В то же время, по мнению экс-министра, Трампу надо выглядеть сильным и успешным, в том числе на международной арене, на фоне "шатдауна". К тому же Трампу не нравится, что нет продвижения по вопросу, который для него крайне важен. Он начал об этом откровенно говорить. В этом он искренен и хочет результата. И он хочет признания того, что только он может достичь этого результата.

Павел Климкин считает, что тема предоставления "Томагавков" является важной историей, но не столько в военном плане, а сколько в политическом.

"Поскольку это просто снесет всю российскую логику о том, что нужно вопрос относительно Европы и европейской системы безопасности согласовывать... А Трамп может продемонстрировать что "нет", никаких согласований", — подчеркнул бывший министр.

По его мнению, хотя Трамп готов говорить с Путиным на равных, но договариваться и что-то согласовывать на равных не готов.

"И это очень болезненная история для сегодняшнего Кремля", — добавил Климкин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия в самом деле очень боится ракет Tomahawk в руках Украины: в Раде назвали причину.




Источник: https://youtu.be/HxavQQpSM5o
