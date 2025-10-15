Ми в переломному моменті: екс-глава МЗС заінтригував заявою про зустріч Зеленського та Трампа

Рубрики
Кравцев Сергей
Зважаючи на все, наприкінці цього тижня має відбутися не одна з чергових зустрічей президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а справді знакова зустріч двох лідерів. На ній обговорюватимуть не лише перспективи можливого продажу крилатих ракет Tomahawk для України. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в ефірі Радіо NV висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Дипломат висловив думку, що зараз є кілька моментів, які впливають на зміну логіки президента США Дональда Трампа.
Водночас, на думку екс-міністра, Трампу треба виглядати сильним та успішним, у тому числі на міжнародній арені, на тлі "шатдауну". До того ж Трампу не подобається, що немає просування щодо питання, яке для нього вкрай важливе. Він почав про це відверто говорити. У цьому він щирий і хоче результату. І він хоче визнання того, що тільки він може досягти цього результату.
Павло Клімкін вважає, що тема надання "Томагавків" є важливою історією, але не так у військовому плані, а як у політичному.
На його думку, хоча Трамп готовий говорити з Путіним на рівних, але домовлятися і щось узгоджувати на рівних не готовий.
