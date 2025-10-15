Ми в переломному моменті: екс-глава МЗС заінтригував заявою про зустріч Зеленського та Трампа

Зважаючи на все, наприкінці цього тижня має відбутися не одна з чергових зустрічей президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а справді знакова зустріч двох лідерів. На ній обговорюватимуть не лише перспективи можливого продажу крилатих ракет Tomahawk для України. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в ефірі Радіо NV висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми в переломному моменті. Я чекаю від цієї зустрічі узгодження чи бодай глибокої координації подальшої стратегії", — висловився Павло Клімкін.

Дипломат висловив думку, що зараз є кілька моментів, які впливають на зміну логіки президента США Дональда Трампа.

"Перше – це внутрішня політика. Він розуміє – йому потрібен результат на початок нового політичного сезону, коли розпочнеться підготовка до проміжних виборів. І він дуже хоче бути у драйві, у позитивній динаміці", – наголосив Павло Клімкін.

Водночас, на думку екс-міністра, Трампу треба виглядати сильним та успішним, у тому числі на міжнародній арені, на тлі "шатдауну". До того ж Трампу не подобається, що немає просування щодо питання, яке для нього вкрай важливе. Він почав про це відверто говорити. У цьому він щирий і хоче результату. І він хоче визнання того, що тільки він може досягти цього результату.

Павло Клімкін вважає, що тема надання "Томагавків" є важливою історією, але не так у військовому плані, а як у політичному.

"Оскільки це просто знесе всю російську логіку про те, що потрібно питання щодо Європи та європейської системи безпеки погоджувати... А Трамп може продемонструвати що "ні", жодних погоджень", — наголосив колишній міністр.

На його думку, хоча Трамп готовий говорити з Путіним на рівних, але домовлятися і щось узгоджувати на рівних не готовий.

"І це дуже болісна історія для сьогоднішнього Кремля", — додав Клімкін.

