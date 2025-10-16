Россия готовится ко второй фазе военной агрессии: в Финляндии рассказали, где будет атаковать Путин

Кремль стремительно стягивает войска к границам Европейского Союза и готовится ко второй фазе военной агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Финляндии считает, что даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы.

"Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы", — заявил он на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе 15 октября.

Хякканен указал на модернизацию войск России и наращивание войск "вблизи наших границ" как на признаки этого.

Перед встречей министров обороны страны НАТО Хякканен заявил, что Финляндия присоединится к PURL — закупке американского оружия для Украины.

Также министр сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии. Этот пакет будет довольно внушительным.

