Російські окупаційні війська готують чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Для цього стягують стратегічну авіацію до кордонів з Україно. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію моніторингового каналу Tracking.

Росія готується до чергового масованого удару

Відомо, що окупанти здійснили переліт 1 бомбардувальника Ту-95МС з Далекого Сходу (АБ "Українка") на авіабазу "Енгельс-2". Ймовірно, борт вже споряджений крилатими ракетами.

Ще 1 споряджений крилатими ракетами Ту-95МС перебуває на авіабазі "Оленья".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі (із 20:00 2 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що саме балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 збити не вдалося, після того, як РФ їх модифікувала.

Усього для удару по населених пунктах України було застосовано:

- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 21 крилату ракету Іскандер-К;

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.