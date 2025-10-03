Российские оккупационные войска готовят очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Для этого стягивают стратегическую авиацию к границам с Украиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторингового канала Tracking.

Россия готовится к очередному массированному удару

Известно, что оккупанты совершили перелет 1 бомбардировщика Ту-95МС с Дальнего Востока (АБ "Украинка") на авиабазу "Энгельс-2". Вероятно, борт уже снаряжен крылатыми ракетами.

Еще один снаряженный крылатыми ракетами Ту-95МС находится на авиабазе "Оленья".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью (с 20:00 2 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 416 средств воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию воздушных сил ВСУ. Отмечается, что именно баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 сбить не удалось после того, как РФ их модифицировала.

Всего для удара по населенным пунктам Украины было применено:

- 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

- 21 крылатую ракету Искандер-К;

- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.