Росія готує Захід до великої війни: на Заході розповіли про план Кремля

Росія роками супроводжує свої погрози Заходу заявами про можливість масштабної війни, однак останнім часом Москва дедалі активніше використовує інший інструмент – диверсії та гібридні операції. Про це пише журналіст Ендрю Ривкін у колонці для The Atlantic.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Видання посилається на оцінки американської розвідки, згідно з якими РФ потенційно може перейти до прямої атаки на НАТО в період від цієї осені до 2029 року. Водночас автор наголошує: Кремлю зовсім не обов’язково починати відкриту війну. Значно дешевшим інструментом залишається постійний тиск на європейські країни.

За словами Ривкіна, нинішня активізація диверсій відбувається на тлі проблем Росії на фронті. Російські війська не змогли досягти очікуваного прориву в Україні, тоді як українські далекобійні безпілотники дедалі частіше атакують об’єкти в російському тилу.

Москва, як зазначає автор, розглядає Європу як одного з ключових учасників підтримки України. Саме європейські держави забезпечують значну частину фінансової допомоги Києву, а українські оборонні виробництва вже працюють у низці країн – від Німеччини та Великої Британії до Франції, Швеції, Норвегії, Румунії та Іспанії.

На Заході готуються до різних сценаріїв – від обмеженої атаки на країни Балтії до створення за допомогою дронів масштабної "кілл-зони" чи блокади Балтійського моря. Проте наразі Росія, за оцінкою автора, не демонструє готовності до прямого зіткнення з НАТО.

Натомість гібридна кампанія вже працює як інструмент залякування. Навіть якщо окрема операція провалюється, Кремль отримує інформаційний ефект.

Ривкін вважає, що Москва прагне поступово сформувати у західного суспільства відчуття неминучості великої війни. У такій ситуації будь-яка майбутня пропозиція Кремля "зупинити ескалацію" може перетворитися на інструмент політичного шантажу та вимагання поступок.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Путіна залишається все менше варіантів у війні: на Заході назвали три сценарії для Кремля.



