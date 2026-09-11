Россия готовит Запад к большой войне: на Западе рассказали о плане Кремля

Россия годами сопровождает свои угрозы Западу заявлениями о возможности масштабной войны, однако в последнее время Москва все активнее использует другой инструмент – диверсии и гибридные операции. Об этом пишет журналист Эндрю Рывкин в колонке The Atlantic.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на оценки американской разведки, согласно которым РФ потенциально может перейти к прямой атаке на НАТО в период с этой осенью до 2029 года. В то же время автор отмечает: Кремлю совсем не обязательно начинать открытую войну. Значительно более дешевым инструментом остается постоянное давление на европейские страны.

По словам Рывкина, нынешняя активизация диверсий проходит на фоне проблем России на фронте. Российские войска не смогли достичь ожидаемого прорыва в Украине, в то время как украинские дальнобойные беспилотники все чаще атакуют объекты в российском тылу.

Москва, как отмечает автор, рассматривает Европу как одного из ключевых участников поддержки Украины. Именно европейские государства обеспечивают значительную часть финансовой помощи Киеву, а украинские оборонные производства уже работают в ряде стран – от Германии и Великобритании до Франции, Швеции, Норвегии, Румынии и Испании.

На Западе готовятся к разным сценариям – от ограниченной атаки на страны Балтии до создания с помощью дронов масштабной "килл-зоны" или блокады Балтийского моря. Однако Россия, по оценке автора, не демонстрирует готовности к прямому столкновению с НАТО.

В то же время гибридная кампания уже работает как инструмент устрашения. Даже если отдельная операция проваливается, Кремль получает информационный эффект.

Рывкин считает, что Москва стремится постепенно сформировать у западного общества чувство неизбежности войны. В такой ситуации любое будущее предложение Кремля "остановить эскалацию" может превратиться в инструмент политического шантажа и требование уступок.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина остается меньше вариантов в войне: на Западе назвали три сценария для Кремля.



