Війна з Росією Росія готує весняний наступ: Зеленський назвав головні цілі армії РФ
Росія готує весняний наступ: Зеленський назвав головні цілі армії РФ

Зеленський заявив, що Росія планує весняний наступ на сході України.

8 березня 2026, 15:05
Slava Kot
Slava Kot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує готуватися до нового етапу бойових дій в Україні. За його словами, основною метою майбутнього весняного наступу РФ залишається повна окупація Донецької та Луганської областей. 

Росія готує весняний наступ: Зеленський назвав головні цілі армії РФ

Наступ росіян. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві розповів про плани Кремля у весняному наступі. За його словами, російські війська намагаються розширити контроль над сходом України, однак їхні дії стримують Сили оборони.

"Щодо весняного наступу, головні цілі — це схід нашої держави, саме захоплення Донецької і Луганської області. У принципі, їхні плани не змінились. Іде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами, силами, які у них є на сьогодні, і через дії наших Збройних сил", — сказав Зеленський. 

Серед інших потенційних напрямків атак Зеленський назвав також південь України, зокрема Запорізька область. Крім того, за словами президента, російські військові можуть спробувати наступати на ділянці між Донецькою та Запорізькою областями з подальшим просуванням у напрямку Дніпра.

Попри складну ситуацію на фронті, українські сили за останні півтора місяця змогли досягти помітних результатів на півдні. 

"Виключно дії були з тим, щоби зірвати план Російської Федерації. Ми вважаємо, що достатньо успішно. Відновили контроль над десь близько 400-435 км на сьогодні", — сказав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський підбив підсумки війни після зими.

Також "Коментарі" писали, що в ГУР розкрили деталі епічного провалу росіян під час наступу на Запоріжжя.



