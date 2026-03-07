Наступ на Запоріжжя зірвано: у ГУР розкрили деталі епічного провалу росіян

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Силами оборони України змогли зірвати наступ російських військ на Запорізькому напрямку у своїй зоні відповідальності. Про це повідомили у Telegram-каналі української воєнної розвідки.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

За даними ГУР, протягом останніх трьох місяців бійці Спецпідрозділ Тимура проводять комплексну оборонну операцію на півдні України. Головна мета операції – не допустити прориву російських військ у напрямку обласного центру та зірвати наступальні плани противника.

У ході активних бойових дій українські спецпризначенці завдали противнику значних втрат. За інформацією розвідки, понад 300 російських військових було ліквідовано або поранено, ще 39 окупантів потрапили в полон.

Важливу роль у стримуванні наступу відіграють точкові удари безпілотників і артилерії. Українські розвідники системно знищують логістичні маршрути та склади противника. Через проблеми із забезпеченням російські підрозділи дедалі частіше змушені відмовлятися від штурмових дій на цьому напрямку.

У ГУР наголошують, що операція дозволила стабілізувати лінію оборони на вигідних для українських сил позиціях та зменшити загрозу для Запоріжжя.

До складу "Спецпідрозділу Тимура" входять низка добровольчих і спеціальних підрозділів, зокрема "Химера", Російський добровольчий корпус, "Братство", "Аратта", "Сибірський батальйон", "Стугна", First Line, Paragon, Raven Group, Art Division, "Вартові темряви" та інші бойові групи.

У розвідці підкреслюють, що спільні дії цих підрозділів дозволяють не лише стримувати противника, а й поступово виснажувати його сили на одному з ключових напрямків фронту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські сили продовжують відтісняти російські війська на півдні країни та поступово звільняти території на Запорізькому напрямку. За оцінками американського аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW), з початку 2026 року ЗСУ повернули під контроль близько 244 квадратних кілометрів у районах Гуляйполя та Олександрівки. Водночас російські війська за цей же період змогли захопити лише 115 квадратних кілометрів.



