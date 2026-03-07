logo

Наступление на Запорожье сорвано: в ГУР раскрыли детали эпического провала россиян
Наступление на Запорожье сорвано: в ГУР раскрыли детали эпического провала россиян

«Спецподразделение Тимура» три месяца сдерживает российские войска: сотни окупантов ликвидированы, десятки взяты в плен

7 марта 2026, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Силами обороны Украины смогли сорвать наступление российских войск на Запорожском направлении в своей зоне ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской военной разведки.

Наступление на Запорожье сорвано: в ГУР раскрыли детали эпического провала россиян

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

По данным ГУР, в течение последних трех месяцев бойцы спецподразделения Тимура проводят комплексную оборонную операцию на юге Украины. Главная цель операции – не допустить прорыва российских войск в направлении областного центра и сорвать наступательные планы противника.

В ходе активных боевых действий украинские спецназовцы нанесли противнику значительные потери. По информации разведки, более 300 российских военных были ликвидированы или ранены, еще 39 окупантов попали в плен.

Важную роль в сдерживании наступления играют точечные удары беспилотников и артиллерии. Украинские разведчики системно уничтожают логистические маршруты и составы противника. Из-за проблем с обеспечением российские подразделения все чаще вынуждены отказываться от штурмовых действий в этом направлении.

В ГУР отмечают, что операция позволила стабилизировать линию обороны на выгодных для украинских сил позициях и снизить угрозу для Запорожья.

В состав "Спецподразделения Тимура" входят ряд добровольческих и специальных подразделений, в частности "Химера", Российский добровольческий корпус, "Братство", "Аратта", "Сибирский батальон", "Стугна", First Line, Paragon, Raven Group, Art Division, "Сторожевые темноты" и "Сторожевые тьмы".

В разведке подчеркивают, что совместные действия этих подразделений позволяют не только сдерживать противника, но постепенно истощать его силы на одном из ключевых направлений фронта.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские силы продолжают оттеснять российские войска на юге страны и постепенно освобождать территории на Запорожском направлении. По оценкам американского аналитического центра Института изучения войны (ISW), с начала 2026 года ВСУ вернули под контроль около 244 квадратных километров в районах Гуляйполя и Александровки. В то же время, российские войска за этот же период смогли захватить лишь 115 квадратных километров.




Источник: https://t.me/DIUkraine/7966
