Россия готовит весеннее наступление: Зеленский назвал главные целые армии РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает готовиться к новому этапу боевых действий в Украине. По его словам, основной целью грядущего весеннего наступления РФ остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

Наступление россиян. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве рассказал о планах Кремля в весеннем наступлении. По его словам, российские войска пытаются расширить контроль над востоком Украины, однако их действия сдерживают Силу обороны.

"По весеннему наступлению, главные цели — это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской области. В принципе, их планы не изменились. Идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми средствами, силами, которые у них есть на сегодняшний день, и через действия наших Вооруженных сил", — сказал Зеленский.

Среди других потенциальных направлений атак Зеленский назвал также юг Украины, в частности, Запорожскую область. Кроме того, по словам президента, российские военные могут попытаться наступать на участке между Донецкой и Запорожской областями с последующим продвижением по направлению к Днепру.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские силы за последние полтора месяца смогли добиться заметных результатов на юге.

"Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать план Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно. Возобновили контроль над где-то около 400-435 км на сегодняшний день", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подвел итоги войны после зимы.

Также "Комментарии" писали, что в ГУР раскрыли детали эпического провала россиян во время наступления в Запорожье.