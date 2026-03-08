Россия готовит весеннее наступление: Зеленский назвал главные целые армии РФ

Рубрики
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает готовиться к новому этапу боевых действий в Украине. По его словам, основной целью грядущего весеннего наступления РФ остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей.
Наступление россиян. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве рассказал о планах Кремля в весеннем наступлении. По его словам, российские войска пытаются расширить контроль над востоком Украины, однако их действия сдерживают Силу обороны.
Среди других потенциальных направлений атак Зеленский назвал также юг Украины, в частности, Запорожскую область. Кроме того, по словам президента, российские военные могут попытаться наступать на участке между Донецкой и Запорожской областями с последующим продвижением по направлению к Днепру.
Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские силы за последние полтора месяца смогли добиться заметных результатов на юге.
