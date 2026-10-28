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Росія готує удар балістикою: які цілі обрав ворог

Ворог може завдати удару балістичним озброєнням: які цілі у пріоритеті

28 жовтня 2026, 19:24
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Кречмаровская Наталия

Російські війська можуть завдати удару балістикою. Найвища загроза обстрілу для Києва та Київської області. 

Росія готує удар балістикою: які цілі обрав ворог

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Як повідомляють моніторингові канали, на найближчу добу підвищена загроза застосування балістичного озброєння для столичного регіону. 

Щодо ймовірних цілей ворога, за інформацію пабліків: 

  • майже усі дата-центри по м. Київ;

  • ТЕЦ-5;

  • Трипільська ТЕС;

  • північний та південний міст;

  • складські приміщення в м. Боярка;

  • Наливайківська ПС;

  • Чабани ПС.

“Будьте уважні під час повітряної тривоги”, — попереджають монітори.

Нагадаємо: портал “Коментарі” повідомляв, що у російських пропагандистських ефірах обговорюють сценарій трьох  повітряних масованих атак. Вони навіть мають конкретні назви, зазначаючи, що планують знищити: “остання лампочка” — погасити всю електрику в Україні, “останній вагон” — знищити можливості пересуватися залізничним транспортом і “останній міст”. Звісно, це обговорення, однак не можна виключати, що насправді такі плани є. 

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, чи зможе Україна зберегти електрику, залізничне сполучення та мости і чим відповість Росії. 

"У нас є багато можливостей. Я не хочу зупинятися на конкретиці. Ми видавати росіянам нічого не будемо", — зазначив він. 

При цьому зауважив, що з росіянами говорив би наступним чином — ще один снаряд впаде на Харків, ми починаємо бити по Бєлгороду. Потім, за його словами, по Курську, а потім по Брянську, а потім по Воронежу.

Гордон переконаний, що скоро балістика полетить по Москві. За його словами, в України багато ракет — очікується тільки відповідний наказ. 




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