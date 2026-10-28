Росія готує удар балістикою: які цілі обрав ворог

Російські війська можуть завдати удару балістикою. Найвища загроза обстрілу для Києва та Київської області.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Як повідомляють моніторингові канали, на найближчу добу підвищена загроза застосування балістичного озброєння для столичного регіону.

Щодо ймовірних цілей ворога, за інформацію пабліків:

майже усі дата-центри по м. Київ;

ТЕЦ-5;

Трипільська ТЕС;

північний та південний міст;

складські приміщення в м. Боярка;

Наливайківська ПС;

Чабани ПС.

“Будьте уважні під час повітряної тривоги”, — попереджають монітори.

Нагадаємо: портал “Коментарі” повідомляв, що у російських пропагандистських ефірах обговорюють сценарій трьох повітряних масованих атак. Вони навіть мають конкретні назви, зазначаючи, що планують знищити: “остання лампочка” — погасити всю електрику в Україні, “останній вагон” — знищити можливості пересуватися залізничним транспортом і “останній міст”. Звісно, це обговорення, однак не можна виключати, що насправді такі плани є.

Журналіст Дмитро Гордон пояснив, чи зможе Україна зберегти електрику, залізничне сполучення та мости і чим відповість Росії.

"У нас є багато можливостей. Я не хочу зупинятися на конкретиці. Ми видавати росіянам нічого не будемо", — зазначив він.

При цьому зауважив, що з росіянами говорив би наступним чином — ще один снаряд впаде на Харків, ми починаємо бити по Бєлгороду. Потім, за його словами, по Курську, а потім по Брянську, а потім по Воронежу.

Гордон переконаний, що скоро балістика полетить по Москві. За його словами, в України багато ракет — очікується тільки відповідний наказ.



