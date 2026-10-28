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Россия готовит удар баллистикой: какие цели выбрал враг

Враг может нанести удар баллистическим вооружениям: какие цели в приоритете

28 октября 2026, 19:24
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Кречмаровская Наталия

Российские войска могут нанести удар баллистикой. Самая высокая угроза обстрела для Киева и Киевской области.

Россия готовит удар баллистикой: какие цели выбрал враг

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Как сообщают мониторинговые каналы, на ближайшие сутки повышена угроза применения баллистического вооружения для столичного региона.

Что касается вероятных целей врага, по информации пабликов:

  • почти все дата-центры по г. Киеву;

  • ТЭЦ-5;

  • Трипольская ТЭС;

  • северный и южный мост;

  • складские помещения в г. Боярка;

  • Наливайковская ВС;

  • Чабаны ПС.

"Будьте внимательны во время воздушной тревоги", — предупреждают мониторы.

Напомним: портал "Комментарии" сообщал, что в российских пропагандистских эфирах обсуждают сценарий трех воздушных массированных атак. Они даже имеют конкретные названия, отмечая, что планируют уничтожить: "последняя лампочка" — погасить все электричество в Украине, "последний вагон" — уничтожить возможности передвигаться железнодорожным транспортом и "последний мост". Конечно, это обсуждение, однако нельзя исключать, что такие планы на самом деле есть.

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, сможет ли Украина сохранить электричество, железнодорожное сообщение и мосты и чем ответит России.

"У нас есть много возможностей. Я не хочу останавливаться на конкретике. Мы выдавать россиянам ничего не будем", – отметил он.

При этом заметил, что с россиянами говорил бы следующим образом: еще один снаряд упадет на Харьков, мы начинаем бить по Белгороду. Затем, по его словам, по Курску, а затем по Брянску, а затем по Воронежу.

Гордон убежден, что скоро баллистика улетит по Москве. По его словам, у Украины много ракет – ожидается только соответствующий приказ.




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