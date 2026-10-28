Россия готовит удар баллистикой: какие цели выбрал враг

Российские войска могут нанести удар баллистикой. Самая высокая угроза обстрела для Киева и Киевской области.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Как сообщают мониторинговые каналы, на ближайшие сутки повышена угроза применения баллистического вооружения для столичного региона.

Что касается вероятных целей врага, по информации пабликов:

почти все дата-центры по г. Киеву;

ТЭЦ-5;

Трипольская ТЭС;

северный и южный мост;

складские помещения в г. Боярка;

Наливайковская ВС;

Чабаны ПС.

"Будьте внимательны во время воздушной тревоги", — предупреждают мониторы.

Напомним: портал "Комментарии" сообщал, что в российских пропагандистских эфирах обсуждают сценарий трех воздушных массированных атак. Они даже имеют конкретные названия, отмечая, что планируют уничтожить: "последняя лампочка" — погасить все электричество в Украине, "последний вагон" — уничтожить возможности передвигаться железнодорожным транспортом и "последний мост". Конечно, это обсуждение, однако нельзя исключать, что такие планы на самом деле есть.

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, сможет ли Украина сохранить электричество, железнодорожное сообщение и мосты и чем ответит России.

"У нас есть много возможностей. Я не хочу останавливаться на конкретике. Мы выдавать россиянам ничего не будем", – отметил он.

При этом заметил, что с россиянами говорил бы следующим образом: еще один снаряд упадет на Харьков, мы начинаем бить по Белгороду. Затем, по его словам, по Курску, а затем по Брянску, а затем по Воронежу.

Гордон убежден, что скоро баллистика улетит по Москве. По его словам, у Украины много ракет – ожидается только соответствующий приказ.



