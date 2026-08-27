Росія готує страшну помсту Великій Британії: у Кремлі виступили з істеричною заявою про наслідки

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими погрозами на адресу Великої Британії, звинувативши Лондон у нібито "прямій участі" у війні проти Росії. Відповідну заяву представниця російського зовнішньополітичного відомства зробила під час брифінгу.

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Причиною різкої реакції Москви стала військова підтримка України з боку Великої Британії. Захарова згадала передачу ЗСУ далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, а також заяви Лондона про можливість надання Києву технологій, необхідних для їхнього виробництва.

На цьому тлі представниця МЗС РФ перейшла до прямих погроз. За її словами, Росія може розглядати британські військові об'єкти та техніку як потенційні цілі. Причому Захарова заявила, що йдеться не лише про озброєння, яке перебуває на території України, а й про об'єкти за її межами.

Такі заяви пролунали на тлі продовження російських атак по Україні, внаслідок яких регулярно зазнають пошкоджень житлові будинки, транспортна та інша цивільна інфраструктура.

Раніше з новими погрозами виступив і речник Кремля Дмитро Пєсков. Він заявив, що Москва нібито змушена відповідати на українські удари по території Росії та пригрозив Києву "жорсткою відповіддю".

Водночас Пєсков вкотре повторив тезу Кремля про нібито готовність Росії досягати своїх цілей дипломатичним шляхом. За його версією, Москва продовжує бойові дії через відсутність можливості реалізувати свої вимоги мирним способом.



Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні триває ліквідація наслідків чергової масштабної комбінованої атаки Росії. У ніч проти 27 серпня окупанти застосували ударні безпілотники та балістичні ракети, атакувавши критичну інфраструктуру й житлові квартали у різних регіонах. Президент Володимир Зеленський після удару заявив про необхідність посилити українську протиповітряну оборону та пояснив, що може змусити Москву втратити бажання продовжувати війну.