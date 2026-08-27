Россия готовит страшную месть Великобритании: в Кремле выступили с истерическим заявлением о последствиях

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередными угрозами в адрес Великобритании, обвинив Лондон в якобы "прямом участии" в войне против России. Соответствующее заявление представитель российского внешнеполитического ведомства сделала во время брифинга.

Фото: из открытых источников

Причиной резкой реакции Москвы стала военная поддержка Украины со стороны Великобритании. Захарова упомянула передачу ВСУ дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, а также заявления Лондона о возможности предоставления Киеву технологий, необходимых для их производства.

На этом фоне представительница МИД РФ перешла к прямым угрозам. Россия может рассматривать британские военные объекты и технику как потенциальные цели. Причем Захарова заявила, что речь идет не только о находящемся на территории Украины вооружении, но и об объектах за ее пределами.

Такие заявления прозвучали на фоне продолжения российских атак по Украине, в результате которых регулярно терпят повреждения жилые дома, транспортная и другая гражданская инфраструктура.

Ранее с новыми угрозами выступил и спикер Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва якобы вынуждена отвечать на украинские удары по территории России и пригрозил Киеву "жестким ответом".

В то же время Песков еще раз повторил тезис Кремля о якобы готовности России достигать своих целей по дипломатическому пути. По его версии, Москва продолжает боевые действия из-за отсутствия возможности реализовать свои требования мирным способом.



Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине продолжается ликвидация последствий очередной масштабной комбинированной атаки России. В ночь на 27 августа оккупанты применили ударные беспилотники и баллистические ракеты, атаковав критическую инфраструктуру и жилые кварталы в разных регионах. Президент Владимир Зеленский после удара заявил о необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону и объяснил, что может вынудить Москву потерять желание продолжать войну.