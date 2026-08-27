Це остаточно позбавить Путіна бажання вести війну: Зеленський жорстко звернувся до світу через атаку РФ

В Україні триває ліквідація наслідків чергової масштабної комбінованої атаки Росії. У ніч проти 27 серпня окупанти застосували ударні безпілотники та балістичні ракети, атакувавши критичну інфраструктуру й житлові квартали у різних регіонах. Президент Володимир Зеленський після удару заявив про необхідність посилити українську протиповітряну оборону та пояснив, що може змусити Москву втратити бажання продовжувати війну.

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За словами глави держави, російські удари припали на об'єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Сумській та Херсонській областях. На Харківщині під атакою опинилися житлові будинки.

У Краматорську Донецької області російська керована авіабомба влучила у багатоповерхівку. Рятувальникам вдалося врятувати чотирьох людей. У Запоріжжі постраждали троє людей, ще двоє були поранені у Кривому Розі.

Наслідки російського удару зафіксували й на Одещині, де було атаковано житлову багатоповерхівку. У Чубинському Київської області після нальоту безпілотників екстрені служби ліквідовують пожежі на підприємствах.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракет та інших засобів ураження. Тому одним із ключових завдань партнерів України має залишатися посилення ППО, особливо засобами, здатними перехоплювати балістичні ракети.

Президент зазначив, що протягом останнього тижня європейські партнери вже ухвалили важливі рішення щодо зміцнення української протиповітряної оборони. Водночас Києву потрібні додаткові можливості, зокрема через механізм PURL.

"Щоб відбити у Росії бажання продовжувати війну, необхідно ефективно збивати ракети, за які так чіпляється Москва, щоб не припиняти війну", — наголосив Зеленський.

За його словами, кожне рішення, яке посилює захист українського неба, безпосередньо рятує життя мирних людей. Президент подякував державам, які продовжують допомагати Україні зміцнювати ППО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжили масовану повітряну атаку на Київ, яка розпочалася ще вночі 27 серпня. Близько 10-ї години ранку в столиці знову пролунала серія потужних вибухів — місто атакували ударні безпілотники, а сили протиповітряної оборони працювали безпосередньо над Києвом.