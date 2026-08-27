Это окончательно лишит Путина желание вести войну: Зеленский жестко обратился к миру из-за атаки РФ

В Украине идет ликвидация последствий очередной масштабной комбинированной атаки России. В ночь на 27 августа оккупанты применили ударные беспилотники и баллистические ракеты, атаковав критическую инфраструктуру и жилые кварталы в разных регионах. Президент Владимир Зеленский после удара заявил о необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону и объяснил, что может вынудить Москву потерять желание продолжать войну.

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По словам главы государства, российские удары пришлись на объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Херсонской областях. В Харьковской области под атакой оказались жилые дома.

В Краматорске Донецкой области российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку. Спасателям удалось спасти четырех человек. В Запорожье пострадали три человека, еще двое были ранены в Кривом Роге.

Последствия российского удара зафиксировали и в Одесской области, где была атакована жилая многоэтажка. В Чубинском Киевской области по налету беспилотников экстренные службы ликвидируют пожары на предприятиях.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает наращивать производство ракет и других способов поражения. Поэтому одной из ключевых задач партнеров Украины должно оставаться усиление ПВО, особенно средствами, способными перехватывать баллистические ракеты.

Президент отметил, что в течение последней недели европейские партнеры уже приняли важные решения по укреплению украинской противовоздушной обороны. В то же время, Киеву нужны дополнительные возможности, в частности через механизм PURL.

"Чтобы отбить у России желание продолжать войну, необходимо эффективно сбивать ракеты, за которые так цепляется Москва, чтобы не прекращать войну", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждое решение, усиливающее защиту украинского неба, непосредственно спасает жизнь мирных людей. Президент поблагодарил государства, которые продолжают помогать Украине укреплять ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российские войска продолжили массированную воздушную атаку на Киев, которая началась еще ночью 27 августа. Около 10 часов утра в столице снова раздалась серия мощных взрывов — город атаковали ударные беспилотники, а силы противовоздушной обороны работали непосредственно над Киевом.