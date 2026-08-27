logo

BTC/USD

79756

ETH/USD

2531.32

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

52.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это окончательно лишит Путина желание вести войну: Зеленский жестко обратился к миру из-за атаки РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Это окончательно лишит Путина желание вести войну: Зеленский жестко обратился к миру из-за атаки РФ

После комбинированного удара по Украине президент призвал партнеров предоставить дополнительные средства ПВО, в первую очередь для перехвата российских баллистических ракет

27 августа 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Украине идет ликвидация последствий очередной масштабной комбинированной атаки России. В ночь на 27 августа оккупанты применили ударные беспилотники и баллистические ракеты, атаковав критическую инфраструктуру и жилые кварталы в разных регионах. Президент Владимир Зеленский после удара заявил о необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону и объяснил, что может вынудить Москву потерять желание продолжать войну.

Это окончательно лишит Путина желание вести войну: Зеленский жестко обратился к миру из-за атаки РФ

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, российские удары пришлись на объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Херсонской областях. В Харьковской области под атакой оказались жилые дома.

В Краматорске Донецкой области российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку. Спасателям удалось спасти четырех человек. В Запорожье пострадали три человека, еще двое были ранены в Кривом Роге.

Последствия российского удара зафиксировали и в Одесской области, где была атакована жилая многоэтажка. В Чубинском Киевской области по налету беспилотников экстренные службы ликвидируют пожары на предприятиях.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает наращивать производство ракет и других способов поражения. Поэтому одной из ключевых задач партнеров Украины должно оставаться усиление ПВО, особенно средствами, способными перехватывать баллистические ракеты.

Президент отметил, что в течение последней недели европейские партнеры уже приняли важные решения по укреплению украинской противовоздушной обороны. В то же время, Киеву нужны дополнительные возможности, в частности через механизм PURL.

"Чтобы отбить у России желание продолжать войну, необходимо эффективно сбивать ракеты, за которые так цепляется Москва, чтобы не прекращать войну", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждое решение, усиливающее защиту украинского неба, непосредственно спасает жизнь мирных людей. Президент поблагодарил государства, которые продолжают помогать Украине укреплять ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что российские войска продолжили массированную воздушную атаку на Киев, которая началась еще ночью 27 августа. Около 10 часов утра в столице снова раздалась серия мощных взрывов — город атаковали ударные беспилотники, а силы противовоздушной обороны работали непосредственно над Киевом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20609
Теги:

Новости

Все новости