Київ зранку під страшним ударом РФ: у столиці не припиняються вибухи, місто у страшних прильотах

Російські війська продовжили масовану повітряну атаку на Київ, яка розпочалася ще вночі 27 серпня. Близько 10-ї години ранку в столиці знову пролунала серія потужних вибухів — місто атакували ударні безпілотники, а сили протиповітряної оборони працювали безпосередньо над Києвом.

Фото: з відкритих джерел

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про ворожі БпЛА над столицею та закликали жителів залишатися в укриттях. Про роботу ППО також попередив мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА над містом. Перебувайте в безпечних місцях", — заявив міський голова.

За інформацією моніторингових каналів, російські війська могли застосовувати для удару по Києву реактивні "Шахеди". Повідомлялося про рух безпілотників у напрямку центральної частини столиці, водночас вибухи було чутно одразу в кількох районах.

У соціальних мережах з'явилися кадри з одним зі збитих дронів. На відео видно, як безпілотник після ураження загоряється у повітрі та падає серед міської забудови. Точне місце падіння на момент публікації офіційно не повідомлялося.

Через тривалу атаку багато киян спустилися в метро. У мережі публікували фотографії зі значним скупченням людей на станціях, які під час повітряних тривог використовуються як укриття.

Ситуація залишалася небезпечною і після 10-ї години. О 10:22 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські ударні дрони продовжують рухатися безпосередньо над містом.

"Ворожі ударні безпілотники продовжують хаотичне переміщення в повітряному просторі над Києвом, перебувайте в укриттях!" — попередили військові.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 27 серпня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши протикорабельні та балістичні ракети, а також 258 безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 233 повітряні цілі, однак зафіксовані влучання у низці регіонів.