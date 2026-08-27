Киев с утра под страшным ударом РФ: в столице не прекращаются взрывы, город в страшных прилетах

Российские войска продолжили массированную воздушную атаку на Киев, начавшуюся еще ночью 27 августа. Около 10 часов утра в столице снова раздалась серия мощных взрывов — город атаковали ударные беспилотники, а силы противовоздушной обороны работали непосредственно над Киевом.

Фото: из открытых источников

В Киевской городской военной администрации сообщили о вражеских БПЛА над столицей и призвали жителей оставаться в укрытиях. О работе ПВО также предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Вражеские БпЛА над городом. Находитесь в безопасных местах", — заявил мэр.

По информации мониторинговых каналов, российские войска могли применять для удара по Киеву реактивные "Шахеды". Сообщалось о движении беспилотников в направлении центральной части столицы, одновременно взрывы были слышны сразу в нескольких районах.

В социальных сетях появились кадры с одним из сбитых дронов. На видео видно, как беспилотник после поражения загорается в воздухе и падает в городской застройке. Точное место падения к моменту публикации официально не сообщалось.

Из-за длительной атаки многие киевляне спустились в метро. В сети публиковали фотографии со значительным скоплением людей на станциях, которые во время воздушных тревог используются как укрытие.

Ситуация оставалась опасной и после 10 часов. В 10.22 Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские ударные дроны продолжают двигаться непосредственно над городом.

"Вражеские ударные беспилотники продолжают хаотическое перемещение в воздушном пространстве над Киевом, находитесь в укрытиях!" – предупредили военные.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 27 августа Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину, применив противокорабельные и баллистические ракеты, а также 258 беспилотников разных типов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 233 воздушных целей, однако зафиксированы попадания в ряд регионов.