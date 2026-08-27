Путін вже не зможе залякати Україну балістичними атаками: озвучено гучну заяву

У ніч проти 27 серпня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши протикорабельні та балістичні ракети, а також 258 безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 233 повітряні цілі, однак зафіксовані влучання у низці регіонів. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася ще о 18:00 26 серпня. Росіяни запустили дві протикорабельні ракети "Онікс" із тимчасово окупованого Криму та балістичні "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської й Курської областей РФ.

Фото: з відкритих джерел

Особливістю нічного удару стало масоване застосування безпілотників. Ворог випустив 258 БпЛА типу Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія". Близько третини запущених Shahed були реактивними. Дрони стартували з території РФ, окупованої Донеччини та Криму.

Головними напрямками російської атаки стали Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Для відбиття удару залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ та безпілотних систем.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили одну ракету "Онікс", сім балістичних "Іскандер-М"/KN-23, три S8000 "Бандероль" та 222 безпілотники різних типів. Загалом було знешкоджено 233 повітряні цілі.

Водночас без наслідків атака не минула. Повітряні сили повідомили про влучання на 15 локаціях, ще на 11 зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Частина російських засобів ураження не досягла запланованих цілей, дані щодо них уточнюються.

На момент ранкового зведення атака ще тривала — у повітряному просторі залишалися російські БпЛА. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що під час Молитовного сніданку в Києві президент Володимир Зеленський звернувся до американського сенатора-демократа Річарда Блюменталя з проханням допомогти у вирішенні кількох ключових для України питань. Політик, який прибув до України вже з одинадцятим візитом, назвав отримані від українського президента доручення своїм "домашнім завданням".