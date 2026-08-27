Путин уже не сможет запугать Украину баллистическими атаками: озвучено громкое заявление

В ночь на 27 августа Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину, применив противокорабельные и баллистические ракеты, а также 258 беспилотников разных типов. Украинская противовоздушная оборона обезвредила 233 воздушных целей, однако зафиксированы попадания в ряд регионов. По информации воздушных сил ВСУ, атака началась еще в 18:00 26 августа. Россияне запустили две противокорабельные ракеты Оникс из временно оккупированного Крыма и баллистические Искандер-М/KN-23 из Брянской и Курской областей РФ.

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Особенностью ночного удара стало массированное применение беспилотников. Враг выпустил 258 БпЛА типа Shahed, Гербера, S8000 Бандероль и дроны-имитаторы Пародия. Около трети запущенных Shahed были реактивны. Дроны стартовали с территории РФ, оккупированной Донетчины и Крыма.

Главными направлениями российской атаки стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области. Для отражения удара привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и беспилотных систем.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили одну ракету Оникс, семь баллистических Искандер-М/KN-23, три S8000 Бандероль и 222 беспилотника разных типов. Всего было обезврежено 233 воздушных целей.

В то же время без последствий атака не прошла. Воздушные силы сообщили о попадании на 15 локациях, еще на 11 зафиксировано падение обломков сбитых целей. Часть российских средств поражения не достигла запланированных целей, данные по ним уточняются.

К моменту утреннего возведения атака еще продолжалась — в воздушном пространстве оставались российские БпЛА. Украинцы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что во время Молитвенного завтрака в Киеве президент Владимир Зеленский обратился к американскому сенатору-демократу Ричарду Блюменталю с просьбой помочь в решении нескольких ключевых для Украины вопросов. Политик, прибывший в Украину уже с одиннадцатым визитом, назвал полученные от украинского президента поручения своей "домашней задачей".