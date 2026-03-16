logo_ukra

BTC/USD

73497

ETH/USD

2280.42

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія готує помсту за атаку на Москву: озвучено тривожне попередження
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує помсту за атаку на Москву: озвучено тривожне попередження

Російській війська готують новий комбінований удар по Україні: озвучено строки

16 березня 2026, 17:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

РФ ймовірно планує помститися за атаку на Москву — ворог планує завдати масованого комбінованого удару по столиці та Київській області. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За попередніми даними моніторів масований обстріл може відбутися протягом наступних 72 годин. Зазначається, що це буде так званий удар “возмєздія” за прорив БпЛА до Москви. 

Російські війська можуть застосувати наступні засоби ураження:

  • Балістичні ракети комплексу “Іскандер-М” та С-300/400

  • Крилаті ракети комплексу “Іскандер-К”

  • Помірна кількість ударних БпЛА типу “Shahed” та його аналогів

  • Гіперзвукові ракети “Циркон” або ракети “Кинджал” з літаків МіГ-31К.

Можливе застосування й інших засобів ураження.

“Серед потенційних цілей не лише обʼєкти енергетики, а й обʼєкти військово-промислового комплексу, водопостачання та цивільні промислові зони та виробництва”, — попереджають монітори. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про наміри ворога запускати крилаті ракети повітряного базування Х-101 з наземних пускових платформ.  Монітори повідомляли, що станом на кінець 2025 року, Росія завершила розробку пускових платформ наземного базування для крилатих ракет Х-101, які призначені для пуску зі стратегічних бомбардувальників. Мета ворога — зекономити ресурс і без того старих носіїв даних ракет, а саме бортів Ту-95МС та Ту-160. Повідомлялося, що для цього, ракета отримала назву “Х-101П”, а сама пускова установка складається з розгінного блоку на рельсових направляючих.

Незабаром, планується початок випробувань такого способу запуску ракет. Для України, як пишуть монітори, це дещо ускладнить виявлення пуску ракет Х-101.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини