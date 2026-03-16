Росія готує помсту за атаку на Москву: озвучено тривожне попередження

РФ ймовірно планує помститися за атаку на Москву — ворог планує завдати масованого комбінованого удару по столиці та Київській області.

За попередніми даними моніторів масований обстріл може відбутися протягом наступних 72 годин. Зазначається, що це буде так званий удар “возмєздія” за прорив БпЛА до Москви.

Російські війська можуть застосувати наступні засоби ураження:

Балістичні ракети комплексу “Іскандер-М” та С-300/400

Крилаті ракети комплексу “Іскандер-К”

Помірна кількість ударних БпЛА типу “Shahed” та його аналогів

Гіперзвукові ракети “Циркон” або ракети “Кинджал” з літаків МіГ-31К.

Можливе застосування й інших засобів ураження.

“Серед потенційних цілей не лише обʼєкти енергетики, а й обʼєкти військово-промислового комплексу, водопостачання та цивільні промислові зони та виробництва”, — попереджають монітори.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про наміри ворога запускати крилаті ракети повітряного базування Х-101 з наземних пускових платформ. Монітори повідомляли, що станом на кінець 2025 року, Росія завершила розробку пускових платформ наземного базування для крилатих ракет Х-101, які призначені для пуску зі стратегічних бомбардувальників. Мета ворога — зекономити ресурс і без того старих носіїв даних ракет, а саме бортів Ту-95МС та Ту-160. Повідомлялося, що для цього, ракета отримала назву “Х-101П”, а сама пускова установка складається з розгінного блоку на рельсових направляючих.

Незабаром, планується початок випробувань такого способу запуску ракет. Для України, як пишуть монітори, це дещо ускладнить виявлення пуску ракет Х-101.



