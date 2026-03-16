Россия готовит месть за атаку на Москву: озвучено тревожное предупреждение

РФ предположительно планирует отомстить за атаку на Москву — враг планирует нанести массированный комбинированный удар по столице и Киевской области.

По предварительным данным мониторов, массированный обстрел может произойти в течение следующих 72 часов. Отмечается, что это будет так называемый удар "возмездия" за прорыв БПЛА к Москве.

Российские войска могут применить следующие способы поражения:

Баллистические ракеты комплекса "Искандер-М" и С-300/400

Крылатые ракеты комплекса "Искандер-К"

Умеренное количество ударных БпЛА типа Shahed и его аналогов

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" или ракеты "Кинжал" из самолетов МиГ-31К.

Возможно применение и других способов поражения.

"Среди потенциальных целей не только объекты энергетики, но и объекты военно-промышленного комплекса, водоснабжения и гражданские промышленные зоны и производства", — предупреждают мониторы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о намерениях врага запускать крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 с наземных пусковых платформ. Мониторы сообщали, что по состоянию на конец 2025 года Россия завершила разработку пусковых платформ наземного базирования для крылатых ракет Х-101, предназначенных для пуска со стратегических бомбардировщиков. Цель врага – сэкономить ресурс и без того старых носителей данных ракет, а именно бортов Ту-95МС и Ту-160. Сообщалось, что для этого ракета получила название "Х-101П", а сама пусковая установка состоит из разгонного блока на рельсовых направляющих.

В скором времени планируется начало испытаний такого способа запуска ракет. Для Украины, как пишут мониторы, это несколько усложнит обнаружение запуска ракет Х-101.



