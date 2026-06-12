Росія готує “Орєшнік”: озвучено дуже тривожне попередження

Російський лідер Володимир Путін дуже хизується своєю суперракетою “Орєшніком”. У РФ часто заявляють про можливість застосування зброї, хоча не всі запуски “Орєшніка” були вдалими. Одна з ракет впала в Білій Церкві в Київській області, пошкодивши гаражі, інша — на тимчасово окупованій території. Однак загроза все ж існує.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

У Повітряних силах ЗС України попередили про загрозу застосування “Орєшніка”.

“Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону "Капустин Яр". Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що напередодні вночі було попередження про запуск “Орєшніка” — тоді ймовірно росіяни проводили тренування.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами політолога, політичного консультанта Володимира Фесенка, балістичні ракети для України більш страшні, ніж “Орєшнік”.

“Орєшнік” не найстрашніша зброя проти України. “Орєшнік” — це символічна зброя, якою лякають насамперед Європу, а не Україну. Так, "Орєшнік" не можна перехопити, це проблема. Це красива картинка. Але навіть у Росії після удару, який був минулого разу, було багато іронії, сарказму, мовляв, і що ми домагаємося цими ударами?”, — зазначив він.

За словами експерта, значно проблемніші для України удари балістикою через брак ракет-перехоплювачів. Також проблеми становлять удари гіперзвуковими ракетами, “Кинджалами” тощо. Експерт пояснив, що “Орєшнік” б'є болванкою. Якщо, за словами експерта, там буде бойовий заряд, тоді, можливо, буде і більше проблем.



