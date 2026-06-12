Россия готовит "Орешник": озвучено очень тревожное предупреждение

Российский лидер Владимир Путин очень кичится своей суперракетой "Орешником". В РФ часто заявляют о возможности применения оружия, хотя не все запуски Орешника были удачными. Одна из ракет упала в Белой Церкви в Киевской области, повредив гаражи, другая – на временно оккупированной территории. Однако угроза все же существует.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе применения Орешника.

"В течение суток существует высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Отметим, что накануне ночью было предупреждение о запуске "Орешника" — тогда, вероятно, россияне проводили тренировки.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, баллистические ракеты для Украины более страшны, чем "Орешник".

"Орешник" не самое страшное оружие против Украины. "Орешник" — это символическое оружие, которым пугают прежде всего Европу, а не Украину. Да, "Орешник" нельзя перехватить, это проблема. Это красивая картинка. Но даже в России после удара, который был в прошлый раз, было много иронии, сарказма, мол, и что мы добиваемся этими ударами?", — отметил он.

По словам эксперта, более проблемные для Украины удары баллистики из-за нехватки ракет-перехватчиков. Также проблемы составляют удары гиперзвуковыми ракетами, Кинжалами и т.д. Эксперт объяснил, что "Орешник" бьет болванкой. Если, по словам эксперта, там будет боевой заряд, тогда возможно будет и больше проблем.



