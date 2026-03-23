Росія готує обстріл стратегічного об'єкта в Києві: озвучено тривожне попередження на ніч
Росія готує обстріл стратегічного об'єкта в Києві: озвучено тривожне попередження на ніч

Російські війська можуть вдарити по залізничному вокзалу в Києві

23 березня 2026, 19:19
Кречмаровская Наталия

Росія не припиняє підготовку до масованих обстрілів України. Відомо про завершення підготовки нового удару із залученням стратегічної авіації. 

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Головними цілями ворога залишається енергетика, військові об’єкти, водопостачання та водовідведення. Однак цього разу РФ може вдарити по центральному залізничному вокзалу в Києві. 

“Однією з пріоритетних цілей, ворог визначив залізничний центральний вокзал м.Києва “Київ Пасажирський”, — попереджають монітори. 

При цьому зазначають, що масована ворожа атака скоріше за все відбудеться цієї ночі. Росія планує залучити 5 бортів Ту-95МС, із залпом близько 18 ракет Х-101 та ймовірно два Ту-160 з Далекого Сходу.  Сумарний залп з усіх бортів становить близько 25 ракет Х-101.

“Крім цього, у Брянській, Курські та Воронезькій областях відмічено активність пускових установок ОТРК “Іскандер-М”, які ймовірно будуть залучені для ударів по столиці та Київській області”, — попереджають монітори.

Окрім обʼєктів енергетичної інфраструктури, ворог визначив серед пріоритетних цілей і військові обʼєкти та аеродроми.

Громадян України закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо під час ракетних ударів. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді розповіли, обстріли яких об'єктів посилить Росія.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що РФ битиме по українському газовидобутку, щоб зірвати енергобаланс України. За його словами, існує загроза ворожих ударів, зокрема по об’єктах Нафтогазу України. За його словами, атаки вже відбувалися останніми тижнями і, ймовірно, лише посилюватимуться.



