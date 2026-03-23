Россия готовит обстрел стратегического объекта в Киеве: озвучено тревожное предупреждение на ночь
Россия готовит обстрел стратегического объекта в Киеве: озвучено тревожное предупреждение на ночь

Российские войска могут ударить по железнодорожному вокзалу в Киеве

23 марта 2026, 19:19
Кречмаровская Наталия

Россия не прекращает подготовку к массированным обстрелам Украины. Известно о завершении подготовки нового удара с привлечением стратегической авиации.

Россия готовит обстрел стратегического объекта в Киеве: озвучено тревожное предупреждение на ночь

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Главными целями врага остаются энергетика, военные объекты, водоснабжение и водоотвод. Однако в этот раз РФ может ударить по центральному железнодорожному вокзалу в Киеве.

"Одной из приоритетных целей, враг определил железнодорожный центральный вокзал Киева "Киев Пассажирский", — предупреждают мониторы.

При этом отмечают, что массированная вражеская атака, скорее всего, состоится этой ночью. Россия планирует привлечь 5 бортов Ту-95МС, с залпом около 18 ракет Х-101 и предположительно два Ту-160 с Дальнего Востока. Суммарный залп со всех бортов составляет около 25 ракет Х-101.

"Кроме этого, в Брянской, Курской и Воронежской областях отмечена активность пусковых установок ОТРК "Искандер-М", которые, вероятно, будут привлечены для ударов по столице и Киевской области", — предупреждают мониторы.

Кроме объектов энергетической инфраструктуры враг определил среди приоритетных целей и военные объекты и аэродромы.

Граждане Украины призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно во время ракетных ударов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде рассказали, обстрелы каких объектов усилит Россия.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что РФ будет бить по украинской добыче, чтобы сорвать энергобаланс Украины. По его словам, существует угроза вражеских ударов, в частности, по объектам Нафтогаза Украины. По его словам, атаки уже происходили в последние недели и, вероятно, будут только усиливаться.



