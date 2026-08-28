Росія готує нову ракетну хвилю: Зеленський розкрив плани Кремля

Росія має намір суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Українська розвідка отримала оновлені дані про можливості російського військово-промислового комплексу та плани Кремля щодо розширення ракетного виробництва. Україна, зі свого боку, готується протидіяти цій загрозі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, Москва не лише продовжує виробляти балістичні ракети, а й працює над тим, щоб збільшити масштаби їх випуску. Водночас Київ розраховує не лише на власні можливості протидії, а й на посилення санкційного тиску з боку міжнародних партнерів.

"Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях", — наголосив глава держави.

Зеленський звернув увагу на ключову вразливість російської оборонної промисловості. Попри заяви Кремля про технологічну самодостатність, для виробництва сучасного ракетного озброєння Росія все ще залежить від постачання компонентів, спеціального обладнання та верстатів з-за кордону.

Саме тому, за словами президента, необхідно максимально перекрити всі канали, через які такі технології та комплектуючі можуть потрапляти до РФ. Йдеться не лише про прямі поставки, а й про можливі схеми обходу санкцій через треті країни та посередників.

"Без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що відповідальність за блокування цих поставок лежить не лише на Україні. Рішення залежить і від партнерів Києва, які мають посилити контроль за експортом технологій подвійного призначення.

Таким чином, протистояння Росії виходить далеко за межі поля бою. Кремль намагається збільшити ракетний арсенал, тоді як Україна та її союзники отримують завдання зупинити цей процес ще на етапі виробництва – перекривши Росії доступ до критично важливих технологій.

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