Чи справді росіяни вже за 2 км від Слов'янська та Краматорська: що говорять у США

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов продовжує малювати картину масштабних успіхів російської армії, які, за оцінкою американського Інституту вивчення війни, не відповідають реальній ситуації на фронті. Під час показової інспекції Південного угруповання військ 27 серпня Герасимов заявив про значні просування РФ на напрямках Слов’янська, Краматорська та Дружківки.

Валерій Герасимов. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, російський генерал стверджував, що окупаційні війська захопили або діють у районах Піскунівки, Першомарівки та Оріхуватки, а до східних околиць Слов’янська їм нібито залишилося лише чотири кілометри. Також він заявив, що росіяни ведуть бої за три кілометри від Краматорська.

В ISW зазначають, що не мають жодних підтверджень присутності російських сил у низці названих населених пунктів. За оцінками аналітиків, окупанти перебувають приблизно за 14 кілометрів від Слов’янська та Краматорська.

Більше того, навіть попередні заяви самого російського командування ставлять під сумнів нинішні слова Герасимова. Ще в липні командувач Південного угруповання Сергій Медведєв заявляв, що російські війська перебувають за вісім кілометрів від Слов’янська. Це означало б, що за останні два місяці просування становило лише близько чотирьох кілометрів.

Не менш сумнівними є заяви про ситуацію поблизу Дружківки. Герасимов стверджував, що росіяни контролюють майже половину Олексієво-Дружківки та перебувають за 1,5 кілометра від Дружківки. Однак ISW оцінює реальну відстань російських позицій значно більшою.

Окремо Герасимов заявив про захоплення понад 100 квадратних кілометрів території лише в районі Дружківки за липень і серпень. Водночас ISW зафіксував захоплення Росією за цей період лише 52,23 квадратного кілометра на всій території Донецької області.

Американські аналітики роблять висновок: російське командування продовжує створювати ілюзію стрімкого наступу, хоча навіть його власні перебільшені дані свідчать про надзвичайно повільне просування окупаційних військ.

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