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Действительно ли россияне уже в 2 км от Славянска и Краматорска: что говорят в США

Генштаб РФ заявляет о боях в нескольких километрах от Славянска и Краматорска, однако данные Института изучения войны показывают совсем другую картину

28 августа 2026, 07:51
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Кравцев Сергей

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов продолжает рисовать картину масштабных успехов российской армии, по оценке американского Института изучения войны, не соответствующих реальной ситуации на фронте. В ходе показательной инспекции Южной группировки войск 27 августа Герасимов заявил о значительных продвижениях РФ по направлениям Славянская, Краматорска и Дружковки.

Действительно ли россияне уже в 2 км от Славянска и Краматорска: что говорят в США

Валерий Герасимов. Фото: из открытых источников

В частности, российский генерал утверждал, что оккупационные войска захватили или действуют в районах Пискуновки, Первомаровки и Ореховатки, а до восточных окрестностей Славянска им якобы осталось всего четыре километра. Также он заявил, что россияне ведут бои в трех километрах от Краматорска.

В ISW отмечают, что нет никаких подтверждений присутствия российских сил в ряде названных населенных пунктов. По оценкам аналитиков, оккупанты находятся примерно в 14 километрах от Славянска и Краматорска.

Более того, даже предварительные заявления самого российского командования подвергают сомнению нынешние слова Герасимова. Еще в июле командующий Южной группировкой Сергей Медведев заявлял, что российские войска находятся в восьми километрах от Славянска. Это означало бы, что за последние два месяца продвижение составляло около четырех километров.

Не менее сомнительны заявления о ситуации вблизи Дружковки. Герасимов утверждал, что россияне контролируют почти половину Алексеево-Дружковки и находятся в 1,5 километре от Дружковки. Однако ISW оценивает реальное расстояние российских позиций значительно больше.

Отдельно Герасимов заявил о захвате более 100 квадратных километров территории только в районе Дружковки за июль и август. В то же время, ISW зафиксировал захват Россией за этот период всего 52,23 квадратного километра на всей территории Донецкой области.

Американские аналитики заключают: российское командование продолжает создавать иллюзию стремительного наступления, хотя даже его собственные преувеличенные данные свидетельствуют о чрезвычайно медленном продвижении оккупационных войск.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-27-2026/
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