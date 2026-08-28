Россия готовит новую ракетную волну: Зеленский раскрыл планы Кремля

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Кравцев Сергей
Россия намерена существенно нарастить производство баллистических ракет. Украинская разведка получила обновленные данные о возможностях российского военно-промышленного комплекса и планах Кремля по расширению ракетного производства. Украина со своей стороны готовится противодействовать этой угрозе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, Москва не только продолжает производить баллистические ракеты, но и работает над тем, чтобы увеличить масштабы их выпуска. В то же время, Киев рассчитывает не только на собственные возможности противодействия, но и на усиление санкционного давления со стороны международных партнеров.
Зеленский обратил внимание на ключевую уязвимость российской оборонной промышленности. Несмотря на заявления Кремля о технологической самодостаточности, для производства современного ракетного вооружения Россия все еще зависит от поставок компонентов, специального оборудования и станков из-за рубежа.
Именно поэтому, по словам президента, необходимо максимально перекрыть все каналы, по которым такие технологии и комплектующие могут попадать в РФ. Речь идет не только о прямых поставках, но и о возможных схемах обхода санкций через третьи страны и посредников.
Президент подчеркнул, что ответственность за блокирование этих поставок лежит не только в Украине. Решение зависит и от партнеров Киева, которые должны ужесточить контроль за экспортом технологий двойного назначения.
Таким образом, противостояние России выходит далеко за пределы поля боя. Кремль пытается увеличить ракетный арсенал, в то время как Украина и ее союзники получают задачу остановить этот процесс еще на этапе производства – перекрыв России доступ к критически важным технологиям.
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