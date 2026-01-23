Росія готує нову масовану ракетну атаку по Україні: стали відомі терміни удару

Країна-агресорка Росія, ймовірно, готується до ракетної атаки по території України в ніч із 23 на 24 січня. Про це в ефірі телеканалу NTA заявив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Новий ракетний удар РФ (фото з відкритих джерел)

За його словами, саме в цю ніч фіксується сукупність ознак, які можуть свідчити про можливий удар. Зокрема, російські війська здійснюють активні передислокації.

"Протягом 24 чи 48 годин може бути нанесений удар. Я ще раз кажу – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – підкреслив Костенко.

Паралельно моніторингові канали інформують про збереження інтенсивної комунікації ворожої стратегічної авіації із використанням апаратури телекодового звʼязку.

Також зафіксовано підвищену активність на російських аеродромах "Енгельс", "Оленья", "Бєлая", а також у пункті управління в Москві. Окрім цього, наявні ознаки, які можуть вказувати на підготовку до обстрілу із застосуванням бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М.

Зокрема, повідомляється, що два літаки Ту-95МС після оснащення крилатими ракетами здійснюють передислокацію з аеродрому "Енгельс" на аеродроми "Дягилево" або "Оленья".

"Наразі важко сказати чи повʼязано це з ймовірним бойовим вильотом сьогодні вночі чи ні. Продовжуємо спостерігати", – зазначають моніторингові ресурси.

