Росія готує нову масовану ракетну атаку по Україні: стали відомі терміни удару
НОВИНИ

Росія готує нову масовану ракетну атаку по Україні: стали відомі терміни удару

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

23 січня 2026, 22:11
Автор:
Лиля Воробьева

 Країна-агресорка Росія, ймовірно, готується до ракетної атаки по території України в ніч із 23 на 24 січня. Про це в ефірі телеканалу NTA заявив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Росія готує нову масовану ракетну атаку по Україні: стали відомі терміни удару

Новий ракетний удар РФ (фото з відкритих джерел)

За його словами, саме в цю ніч фіксується сукупність ознак, які можуть свідчити про можливий удар. Зокрема, російські війська здійснюють активні передислокації.

"Протягом 24 чи 48 годин може бути нанесений удар. Я ще раз кажу – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – підкреслив Костенко.

Паралельно моніторингові канали інформують про збереження інтенсивної комунікації ворожої стратегічної авіації із використанням апаратури телекодового звʼязку.

Також зафіксовано підвищену активність на російських аеродромах "Енгельс", "Оленья", "Бєлая", а також у пункті управління в Москві. Окрім цього, наявні ознаки, які можуть вказувати на підготовку до обстрілу із застосуванням бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М.

Зокрема, повідомляється, що два літаки Ту-95МС після оснащення крилатими ракетами здійснюють передислокацію з аеродрому "Енгельс" на аеродроми "Дягилево" або "Оленья".

"Наразі важко сказати чи повʼязано це з ймовірним бойовим вильотом сьогодні вночі чи ні. Продовжуємо спостерігати", – зазначають моніторингові ресурси.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська армія ризикує суттєво виснажитися у боях за Покровськ та Мирноград вже до весни цього року. Про це заявив командувач 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Євгеній Ласійчук в інтерв’ю BBC News Україна.

 Активні бойові дії на цьому напрямку тривають уже близько півтора року. Попри регулярні заяви російської сторони про "просування", українські військові утримують контроль над північними районами обох міст. Саме ці ділянки залишаються ключовими для оборони всієї агломерації.
 



Джерело: https://www.facebook.com/reel/1588820158982499
