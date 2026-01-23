Россия готовит новую массированную ракетную атаку по Украине: стали известны сроки удара

Страна-агрессорка Россия предположительно готовится к ракетной атаке по территории Украины в ночь с 23 на 24 января. Об этом в эфире телеканала NTA заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Новый ракетный удар РФ (фото из открытых источников)

По его словам, именно в эту ночь фиксируется совокупность признаков, свидетельствующих о возможном ударе. В частности, российские войска осуществляют активные передислокации.

"В течение 24 или 48 часов может быть нанесен удар. Я еще раз говорю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул Костенко.

Параллельно мониторинговые каналы информируют о сохранении интенсивной коммуникации вражеской стратегической авиации с использованием телекодовой аппаратуры.

Также зафиксирована повышенная активность на российских аэродромах "Энгельс", "Оленья", "Белая", а также в пункте управления в Москве. Кроме этого, есть признаки, которые могут указывать на подготовку к обстрелу с применением бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М.

В частности, сообщается, что два самолета Ту-95МС после оснащения крылатыми ракетами осуществляют передислокацию с аэродрома "Энгельс" на аэродромы "Дягилево" или "Оленья".

"Сейчас трудно сказать, связано ли это с вероятным боевым вылетом сегодня ночью или нет. Продолжаем наблюдать", – отмечают мониторинговые ресурсы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская армия рискует существенно истощиться в боях за Покровск и Мирноград уже к весне этого года. Об этом заявил командующий 7-м корпусом быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Евгений Ласийчук в интервью BBC News Украина.

Активные боевые действия в этом направлении продолжаются уже около полутора лет. Несмотря на регулярные заявления российской стороны о продвижении, украинские военные удерживают контроль над северными районами обоих городов. Именно эти участки остаются ключевыми для защиты всей агломерации.