Росія готує новий удар по Донбасу: у США розкрили план Кремля

Російська армія розпочала реалізацію нової кампанії, яка має підготувати ґрунт для масштабного наступу на український "Фортечний пояс" у Донецькій області. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), зазначивши, що Москва фактично повторює успішну для себе тактику повітряної ізоляції поля бою, використану наприкінці 2025 року.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Експерти нагадують, що тоді російські війська систематично атакували українську логістику за допомогою безпілотників, ракет та керованих авіабомб. Під ударами опинилися залізнична інфраструктура, транспорт, полігони та шляхи постачання, що дозволило створити сприятливі умови для подальшого просування на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Тепер аналогічна стратегія, за даними ISW, застосовується проти Слов'янська та Краматорська – ключових міст північної частини українського "Фортечного поясу". Головне завдання російських військ залишається незмінним: порушити постачання українських підрозділів та максимально ускладнити перекидання резервів.

Особливу увагу приділяють окупанти залізничній інфраструктурі. Аналітики зазначають, що армія РФ дедалі частіше завдає ударів по локомотивах, мостах та транспортних розв'язках, що мають критичне значення для української логістики. У липні російське командування, як повідомляється, додатково направило на фронт близько тисячі ударних безпілотників "Блискавка" та посилило атаки на райони Краматорська.

Одним із останніх прикладів став удар по Чериківському мосту через річку Казенний Торець у Слов'янську. За даними ISW, цей об'єкт з'єднує місто з трасою на Краматорськ і вважався одним із небагатьох мостів, здатних витримувати важку військову техніку. Аналітики попереджають, що систематичне знищення подібних об'єктів може стати підготовчим етапом нової наступальної операції Росії в Донецькій області.

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