Россия готовит новый удар по Донбассу: в США раскрыли план Кремля

Российская армия приступила к реализации новой кампании, которая должна подготовить почву для масштабного наступления на украинский "Крепостной пояс" в Донецкой области. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), отметив, что Москва фактически повторяет успешную для себя тактику воздушной изоляции поля боя, использованную в конце 2025 года.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Эксперты напоминают, что тогда российские войска систематически атаковали украинскую логистику с помощью беспилотников, ракет и управляемых авиабомб. Под ударами оказались железнодорожная инфраструктура, транспорт, полигоны и пути снабжения, что позволило создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Теперь аналогичная стратегия, по данным ISW, применяется против Славянска и Краматорска – ключевых городов северной части украинского "Крепостного пояса". Главная задача российских войск остается неизменной: нарушить снабжение украинских подразделений и максимально усложнить переброску резервов.

Особое внимание оккупанты уделяют железнодорожной инфраструктуре. Аналитики отмечают, что армия РФ все чаще наносит удары по локомотивам, мостам и транспортным развязкам, имеющим критическое значение для украинской логистики. В июле российское командование, как сообщается, дополнительно направило на фронт около тысячи ударных беспилотников "Молния" и усилило атаки на районы Краматорска.

Одним из последних примеров стал удар по Чериковскому мосту через реку Казенный Торец в Славянске. По данным ISW, этот объект соединяет город с трассой на Краматорск и считался одним из немногих мостов, способных выдерживать тяжелую военную технику. Аналитики предупреждают, что систематическое уничтожение подобных объектов может стать подготовительным этапом к новой наступательной операции России в Донецкой области.

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