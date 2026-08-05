Росія готує новий масований обстріл України: названо регіони, куди полетять ракети та дрони

Російські війська готуються до нового масованого обстрілу — підвищена небезпека протягом 24 годин.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попереджають про можливий удар по Одеській та Миколаївській областях.

Зазначимо, що російські війська зберігають паритет у небі над Чорним морем та продовжують цілеспрямовано атакувати цивільні комерційні судна, порти й іншу інфраструктуру Одеської області.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, що головною загрозою для України залишається балістичне озброєння, однак останнім часом Росія також значно збільшила використання реактивних дронів.

"Такого масованого застосування реактивних "Шахедів" до цього ми не бачили, але вони не є чимось, що неможливо ніяк зупинити. Є збиття й такого типу дронів", — зазначив Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що окупанти поступово скорочують використання звичайних безпілотників, роблячи ставку на швидкісні реактивні дрони. Протидію цим атакам забезпечують Повітряні сили, Військово-морські сили та армійська авіація. Плетенчук висловив сподівання, що зі збільшенням оборонного потенціалу Україна зможе відновити паритет.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Одеса залишається однією з головних цілей Росії. Це найбільший український порт, ключовий логістичний вузол та символ виходу України до Чорного моря. Останні атаки свідчать, що удари спрямовані не лише по портовій інфраструктурі, а й по цивільних об'єктах, що посилює психологічний тиск на населення.

За аналізом штучного інтелекту, що удари РФ по Одесі мають комплексну мету: послабити економіку України, ускладнити експорт, створити гуманітарні проблеми та чинити психологічний тиск на суспільство.