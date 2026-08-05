Россия готовит новый массированный обстрел Украины: названы регионы, куда полетят ракеты и дроны

Российские войска готовятся к новому массированному обстрелу – повышенная опасность в течение 24 часов.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупреждают о возможном ударе по Одесской и Николаевской областям.

Отметим, что русские войска сохраняют паритет в небе над Черным морем и продолжают целенаправленно атаковать гражданские коммерческие суда, порты и другую инфраструктуру Одесской области.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что главной угрозой для Украины остается баллистическое вооружение, однако в последнее время Россия также значительно увеличила использование реактивных дронов.

"Такого массированного применения реактивных "Шахедов" до этого мы не видели, но они не являются чем-то, что невозможно никак остановить. Есть ущерб и такого типа дронов", — отметил Плетенчук.

Спикер ВМС подчеркнул, что оккупанты постепенно сокращают использование обычных беспилотников, делая ставку на скоростные реактивные дроны. Противодействие этим атакам обеспечивают воздушные силы, Военно-морские силы и армейская авиация. Плетенчук выразил надежду, что с увеличением оборонного потенциала Украина сможет восстановить паритет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Одесса остается одной из главных целей России. Это самый большой украинский порт, ключевой логистический узел и символ выхода Украины к Черному морю. Последние атаки свидетельствуют, что удары направлены не только по портовой инфраструктуре, но и по гражданским объектам, что усугубляет психологическое давление на население.

По анализу искусственного интеллекта, что удары РФ по Одессе преследуют комплексную цель: ослабить экономику Украины, усложнить экспорт, создать гуманитарные проблемы и оказывать психологическое давление на общество.