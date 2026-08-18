Росія готує нові удари по Україні: у ГУР назвали головні цілі на осінь і зиму

Росія восени та взимку може продовжити масовані атаки на критичну інфраструктуру України, приділяючи особливу увагу енергетиці, опаленню, газотранспортній системі та водопостачанню. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

За його словами, основний перелік цілей російської армії суттєво не зміниться. Під загрозою залишаються об’єкти оборонно-промислового комплексу, військова інфраструктура, енергетика, логістичні маршрути та АЗС.

Водночас росіяни продовжують завдавати ударів не лише по військових, а й по цивільних об’єктах.

"Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення", — зазначив Скібіцький, наголосивши, що саме ці системи можуть знову стати одними з пріоритетних цілей для ворога.

За даними української воєнної розвідки, Росія також працює над новими засобами ураження енергетичної інфраструктури. Зокрема, окупанти розробили безпілотник, призначений для атак на лінії електропередач.

Особливість такого дрона полягає у вибуховому елементі, закладеному в його конструкції. Він, за словами представника ГУР, здатний пошкоджувати та перерізати металеві конструкції електроопор.

У розвідці також звертають увагу на активність російських засобів спостереження. Москва збирає дані про українську критичну інфраструктуру, зокрема використовуючи космічні апарати для розвідки об’єктів по всій території України.

Окремою потенційною ціллю може стати система водопостачання. Раніше про відповідні ризики попереджав віце-прем’єр-міністр Денис Шмигаль, і, за словами Скібіцького, така загроза справді існує.

Під особливою увагою росіян восени та взимку може знову опинитися газова інфраструктура України. Йдеться як про газотранспортну систему, так і про об’єкти видобутку газу.

Найбільш вразливими у цьому контексті залишаються Полтавська та Харківська області, де російські війська вже завдавали ударів по відповідних об’єктах.

Таким чином, за оцінкою ГУР, Росія не відмовляється від стратегії системного тиску на критичну інфраструктуру України. З наближенням холодів головною небезпекою знову можуть стати удари, спрямовані на те, щоб залишити українські міста без світла, тепла, води та газу.

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