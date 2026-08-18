Россия готовит новые удары по Украине: в ГУР назвали главные цели на осень и зиму

Россия осенью и зимой может продолжить массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины, уделяя особое внимание энергетике, отоплению, газотранспортной системе и водоснабжению. Об этом в интервью заявил заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

По его словам, основной список целей российской армии существенно не изменится. Под угрозой остаются объекты оборонно-промышленного комплекса, военная инфраструктура, энергетика, логистические маршруты и АЗС.

В то же время россияне продолжают наносить удары не только по военным, но и по гражданским объектам.

"Зимой наше наиболее уязвимое место – электроэнергия и отопление", — отметил Скибицкий, отметив, что именно эти системы могут снова стать одними из приоритетных целей для врага.

По данным украинской военной разведки Россия также работает над новыми средствами поражения энергетической инфраструктуры. В частности, оккупанты разработали беспилотник, предназначенный для атак на линии электропередач.

Особенность такого дрона заключается во взрывном элементе, заложенном в его конструкции. Он, по словам представителя ГУР, способен повреждать и перерезать металлические конструкции электросопротивлений.

В разведке также обращается внимание на активность российских средств наблюдения. Москва собирает данные об украинской критической инфраструктуре, в частности, используя космические аппараты для разведки объектов по всей территории Украины.

Отдельной потенциальной целью может стать система водоснабжения. Ранее о соответствующих рисках предупреждал вице-премьер-министр Денис Шмигаль, и, по словам Скибицкого, такая угроза действительно существует.

Под особым вниманием россиян осенью и зимой может снова оказаться газовая инфраструктура Украины. Речь идет как о газотранспортной системе, так и об объектах добычи газа.

Наиболее уязвимыми в этом контексте остаются Полтавская и Харьковская области, где российские войска уже наносили удары по соответствующим объектам.

Таким образом, по оценке ГУР Россия не отказывается от стратегии системного давления на критическую инфраструктуру Украины. С приближением холодов главной опасностью снова могут оказаться удары, направленные на то, чтобы оставить украинские города без света, тепла, воды и газа.

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