Росія готує нові обстріли: чи буде дотримуватися Путін «енергетичного перемир’я»

Експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев оцінив стан української енергосистеми після масштабних атак з боку російських окупаційних сил.

Нові обстріли Росії (фото з відкритих джерел)

У коментарі для "Главреда" він погодився з тим, що держава-агресор РФ не має наміру припиняти терористичні дії, спрямовані на руйнування української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує теплопостачання десятків тисяч житлових будинків.

"Перспективу, яка нас чекає, можна зобразити у вигляді синусоїди: черговий удар, період відновлення, повернення графіків стабілізаційних відключень, а потім знову Росія завдасть чергового удару по нашій енергетиці", — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, найближчим часом не варто очікувати змін у тактиці дій Російської Федерації.

"Це означає, що єдиний спосіб змінити ситуацію на краще, тобто зменшити тривалість відключень електроенергії, полягає у впровадженні нових потужностей генерації електроенергії з приєднанням їх до Об'єднаної енергетичної системи України. Це єдиний спосіб зменшити негативний вплив російських ударів", — підсумував Рябцев.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився тиждень не бити по українських містах.

Зеленський подякував американській стороні за зусилля, "щоб у цей час зупинити удари по енергетиці".

"Сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже", — сказав президент у відеозверненні.

Зеленський також розповів, що перебуває на зв’язку з українською переговорною командою щогодини. Із партнерами, у тому числі з американською стороною, тривають перемовини щодо "справді ефективних форматів та справді потрібних результатів".

