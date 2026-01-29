Росія готує нові обстріли: чи буде дотримуватися Путін «енергетичного перемир’я»

Рубрики
Лиля Воробьева
Експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев оцінив стан української енергосистеми після масштабних атак з боку російських окупаційних сил.
Нові обстріли Росії (фото з відкритих джерел)
У коментарі для "Главреда" він погодився з тим, що держава-агресор РФ не має наміру припиняти терористичні дії, спрямовані на руйнування української енергетичної інфраструктури, яка забезпечує теплопостачання десятків тисяч житлових будинків.
Водночас, за його словами, найближчим часом не варто очікувати змін у тактиці дій Російської Федерації.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився тиждень не бити по українських містах.Зеленський подякував американській стороні за зусилля, "щоб у цей час зупинити удари по енергетиці".
Зеленський також розповів, що перебуває на зв’язку з українською переговорною командою щогодини. Із партнерами, у тому числі з американською стороною, тривають перемовини щодо "справді ефективних форматів та справді потрібних результатів".